هل يرتفع سعر الخبز حال تطبيق الدعم النقدي؟.. وزير التموين يوضح

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي سوف يُطرح للحوار المجتمعي والوطني.

في حوار خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، أوضح الوزير أن الهدف الرئيسي من هذا التحول ليس تحقيق وفر مالي للدولة، وإنما تصحيح مسار منظومة الدعم التي تعاني من العديد من الاختلالات والتحديات، مثل الهدر والتهريب.

وأشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هذا التحول سيعطي المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته، بدلاً من الالتزام بسلع محددة.

وأكد فاروق أن القرار النهائي بشأن التحول إلى الدعم النقدي سيتم اتخاذه بعد إجراء حوار مجتمعي واسع النطاق يشمل مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء الاقتصاديون والبرلمان، مشيرًا إلى أن هذا التحول لن يتم بشكل مفاجئ، بل سيتم تطبيقه تدريجيًا وبعد دراسة كافة الآثار المترتبة عليه.

وأكد الوزير أن قيمة الدعم النقدي ستُراجع بشكل دوري وفقًا لتغيرات معدلات التضخم، موضحًا أن تطبيق الدعم النقدي المشروط سيكون مخصصًا لشراء 32 إلى 35 سلعة أساسية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تغيير في سعر الخبز، حيث سيُباع بسعره الطبيعي عند تطبيق الدعم النقدي.

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