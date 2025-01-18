إعلان

هل يرتفع سعر الخبز حال تطبيق الدعم النقدي؟.. وزير التموين يوضح

11:00 م السبت 18 يناير 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي سوف يُطرح للحوار المجتمعي والوطني.

في حوار خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، أوضح الوزير أن الهدف الرئيسي من هذا التحول ليس تحقيق وفر مالي للدولة، وإنما تصحيح مسار منظومة الدعم التي تعاني من العديد من الاختلالات والتحديات، مثل الهدر والتهريب.

وأشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هذا التحول سيعطي المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته، بدلاً من الالتزام بسلع محددة.

وأكد فاروق أن القرار النهائي بشأن التحول إلى الدعم النقدي سيتم اتخاذه بعد إجراء حوار مجتمعي واسع النطاق يشمل مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء الاقتصاديون والبرلمان، مشيرًا إلى أن هذا التحول لن يتم بشكل مفاجئ، بل سيتم تطبيقه تدريجيًا وبعد دراسة كافة الآثار المترتبة عليه.

وأكد الوزير أن قيمة الدعم النقدي ستُراجع بشكل دوري وفقًا لتغيرات معدلات التضخم، موضحًا أن تطبيق الدعم النقدي المشروط سيكون مخصصًا لشراء 32 إلى 35 سلعة أساسية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تغيير في سعر الخبز، حيث سيُباع بسعره الطبيعي عند تطبيق الدعم النقدي.

اقرأ أيضا:

السياحة تعلن رسميًا مواعيد الفتح الرسمية الجديدة للمتحف المصري الكبير

خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة

شريف فاروق وزير التموين الدعم النقدي الدعم العيني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل ستظل قيمة الدعم النقدي ثابتة عند 50 جنيهًا للفرد؟.. وزير التموين يٌجيب

إعلان

إعلان

انخفاض الرؤية الأفقية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية الكثيفة
مصر تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة