هدية مصر للعالم.. أبرز المعلومات عن مشروع التجلي الأعظم - صور

كتب- محمد أبو بكر:

تسعى الحكومة لإحياء مدينة سانت كاترين كأحد المقاصد السياحية الدينية العالمية، من خلال مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، الذي يعد الأضخم والأهم في سيناء، حيث يهدف المشروع إلى تطوير المنطقة بالكامل وتحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على الطابع الروحاني والبيئي الفريد للمدينة.

ماذا يشمل إنشاء مشروع التجلي الأعظم ؟

يتميز مشروع التجلي الأعظم بتطوير شامل للمدينة، مع التركيز على الحفاظ على محمية سانت كاترين الطبيعية وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية دينية تستقطب الزوار من كافة أنحاء العالم، ويتضمن المخطط العام عدة محاور رئيسية تشمل إعادة تخطيط المدينة، إضافة إلى إنشاء مرافق سياحية وترفيهية متكاملة، مع الحفاظ على التراث البدوي لأهالي المدينة.

المشروع في أرقام: من المقرر أن يشمل مشروع "التجلي الأعظم" 14 عنصراً رئيسياً، تشمل:

إنشاء ساحة السلام ومركز الزوار.

تطوير النزل البيئي والفندق الجبلي.

إنشاء مجمعات سكنية جديدة وخدمات متكاملة.

تطوير شبكة الطرق والمرافق والبنية التحتية.

دعم الغطاء النباتي، خصوصًا أشجار الزيتون، لتظل البيئة الطبيعية جزءاً من المشروع.

مشروع التجلي الأعظم أحد أولويات الحكومة

يعتبر هذا المشروع أحد أولويات الحكومة، حيث يتابع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشكل دوري كافة المستجدات، مؤكدًا أن هذا المشروع سيجعل من سانت كاترين مركزًا عالميًا للزوار من مختلف الأديان والثقافات، حيث أشار إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لتوفير جميع سبل الراحة للزوار مع المحافظة على الطابع الروحاني الفريد لهذا المكان.

ويتضمن مشروع التجلي الأعظم إنشاء فندق جبلي متكامل بمرافق عالمية، مع تطوير منطقة وادي الراحة عبر إنشاء نزل بيئي جديد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات السياحية والترفيهية مثل المنتجع السياحي الجبلي، مراكز للأنشطة الرياضية والترفيهية، بالإضافة إلى المراكز التجارية مثل البازارات.

وسيتم إنشاء طرق مخصصة للمشاة والدراجات، مما يساهم في تحسين تجربة الزوار مع الحفاظ على الطبيعة الفريدة للمكان.

ويشمل المشروع أيضًا أعمال تطوير واسعة لوادي الدير، أحد أبرز معالم المدينة والذي يضم دير سانت كاترين، بالإضافة إلى ترميم واستحداث منطقة استراحة السادات التاريخية، لتصبح مزارًا سياحيًا هامًا.

ويُعد مشروع "التجلي الأعظم" بمثابة هدية مصرية للعالم، خاصة وأنه سيشمل العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية.

4 مليارات جنيه تكلفة مشروع التجلي الأعظم

وجاء تكلفة المشروع بحوالي 4 مليارات جنيه، يشرف على تنفيذ المشروع عدة جهات حكومية بقيادة وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويعد "التجلي الأعظم" خطوة محورية نحو وضع مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية، مع الحفاظ على قدسيتها وأصالتها، مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد المصري ويسهم في استقطاب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وزيادة أعداد السائحين والعملة الصعبة.

اقرأ أيضا:

24 صورة.. "سوبرجيت" تطرح أسطول حافلات لخدمة جمهور الركاب ""داخلي وخارجي"

25 صورة من حفل زفاف نجل زاهي حواس.. بحضور الوزراء والمشاهير والنجوم

11 صورة.. رئيس الأركان يتفقد أنشطة تدريبية لقوات المظلات