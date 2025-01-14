أمطار رعدية وشبورة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد سامي:



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.



وقالت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، إن طقس الساعات المقبلة يشهد استمرار الأجواء المستقرة في أغلب المحافظات مع تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجوي العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وعدم وجود أي سحب مؤثرة خلال فترات النهار أو الليل في أغلب المحافظات.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد تأثرًا ببعض الكتل الهوائية الصحراوية تؤدي إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة بحوالي 3 إلى 4 درجات لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.



وأوضحت أنه متوقع غدًا أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة 23 درجة مئوية ومحافظات الصعيد تصل لـ28 درجة مئوية؛ لتكون الأجواء شتوية مائلة للدفء في المحافظات الشمالية، دافئة في المحافظات الجنوبية.



وأشارت الدكتورة منار غانم، إلى أن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس يستمر انخفاض درجات الحرارة وتكون الأجواء شديدة البرودة في أغلب المحافظات تصل لحد الصقيع على المناطق الموجودة في وسط سيناء.



وتابعت "غانم": درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال فترات الليل على القاهرة الكبرى من 12 إلى 13 درجة مئوية، والفارق بين درجة الحرارة بين النهار والليل يصل إلى 10 درجات مئوية.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار تأثر حالة الطقس بالشبورة المائية الكثيفة تصل لحد الضباب أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية وأغلب الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد؛ تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وتستمر منذ الرابعة فجرًا وحتى سطوع أشعة الشمس.



وحذرت الدكتورة منار غانم، من القيادة خلال فترات الشبورة المائية بسرعة كبيرة، قائلة:"يجب القيادة بهدوء تام وحذر شديد وتشغيل كشافات السيارات"، منوهة أيضًا إلى أنه يجب أن لا ننخدع بأشعة الشمس ونرتدي الملابس الشتوية الثقيلة.



وأكملت أن حالة الطقس غدًا تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا، في أقصى جنوب البلاد بمدينتي حلايب وشلاتين.

