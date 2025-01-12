ماذا يفعل الإنسان وقت الغضب؟.. الأزهر للفتوى يُجيب

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصبر والصلاة علاقتهما واحدة ومرتبطة ارتباطا وثيقا، معلقا: الصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة من أجل الابتلاء والاختبار، من خلال الاستعانة بالصلاة وذكر الله تعالى والتسبيح.

وأضاف في لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، «صاحب الصبر يوفى أجره بغير حساب ولا سابقة عذاب، والله تعالى قال في القرآن وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ».

وبشأن الغضب، تابع الدكتور أسامة الحديدي قائلا: إذا كان الإنسان غاضبا فالوضوء والصلاة هي علاج فعال لذلك،لأن غلظة القلب تؤلم من حولنا.

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