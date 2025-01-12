الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم.. أمطار خفيفة على هذه المناطق

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برودة و أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه تسود أجواء معتدلة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى تسجل 21 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة، إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

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