حدث في منتصف الليل| أسباب تضخم الحرائق بأمريكا.. وحقيقة زيادة إيجارات الشقق القديمة

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، عن سبب تضخم الحرائق التي ضربت ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام القليلة الماضية وأدت إلى نزوح الآلاف من الأمريكيين والأجانب المقيمين بالمنطقة.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك قبل البدء في مناقشة مشروع التعديلات المقترحة على القانون.

أكد أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم في مصر، أن مشروع تطوير مرحلة الثانوية العامة، المعروف بنظام "البكالوريا"، الذي طُرح للنقاش في اجتماع مجلس الوزراء، لم يتم إقراره بعد.

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن فيروس HMPV الذي انتشر مؤخرًا في الصين.

أكد إيهاب عبدالعال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك محاولات لتقليص ما حدث في موسم الحج العام المقبل، موضحًا أنه حال تم فتح باب العمرة سيتسرب بعض المواطنين لإجراء الحج بدون تصريح رسمي.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

أوضح الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن وزير التعليم يبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ الاستراتيجية التعليمية الجديدة بالتعاون مع مراكز متخصصة مثل مركز المناهج والمواد التعليمية،

أعلنت محافظة القاهرة، في بيان لها عن جدول مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/ .٢٠٢٤