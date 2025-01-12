حدث في منتصف الليل| أسباب تضخم الحرائق بأمريكا.. وحقيقة زيادة إيجارات الشقق القديمة
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
الأرصاد الجوية تكشف أسباب تضخم الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، عن سبب تضخم الحرائق التي ضربت ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام القليلة الماضية وأدت إلى نزوح الآلاف من الأمريكيين والأجانب المقيمين بالمنطقة.
رئيس "إسكان النواب" يكشف حقيقة زيادة إيجارات الشقق القديمة بنسبة 15%
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك قبل البدء في مناقشة مشروع التعديلات المقترحة على القانون.
التعليم: "البكالوريا" تعتمد على 80% من المعايير العالمية لتمكين خرجيها من الالتحاق بالجامعات الدولية
أكد أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم في مصر، أن مشروع تطوير مرحلة الثانوية العامة، المعروف بنظام "البكالوريا"، الذي طُرح للنقاش في اجتماع مجلس الوزراء، لم يتم إقراره بعد.
"لا داعي للقلق".. الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس HMPV
وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن فيروس HMPV الذي انتشر مؤخرًا في الصين.
تصل لـ270 ألف جنيه.. الغرف السياحية تكشف أسعار عمرة رمضان 2025
أكد إيهاب عبدالعال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك محاولات لتقليص ما حدث في موسم الحج العام المقبل، موضحًا أنه حال تم فتح باب العمرة سيتسرب بعض المواطنين لإجراء الحج بدون تصريح رسمي.
أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الأحد بدرجات الحرارة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.
أستاذ مناهج: استراتيجية تعليمية جديدة لتحقيق جودة التعليم في مصر
أوضح الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن وزير التعليم يبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ الاستراتيجية التعليمية الجديدة بالتعاون مع مراكز متخصصة مثل مركز المناهج والمواد التعليمية،
محافظة القاهرة تعلن مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية
أعلنت محافظة القاهرة، في بيان لها عن جدول مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/ .٢٠٢٤
فيديو قد يعجبك: