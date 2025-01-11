اليوم.. مدبولي يتفقد التشطيبات النهائية في المتحف المصري الكبير استعدادًا لافتتاحه

كتب- محمد أبو بكر:

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التشطيبات النهائية في المتحف المصري الكبير.

مدبولي يتفقد التشطيبات النهائية في المتحف المصري الكبير

ويتابع الدكتور مدبولي آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة استعدادا لافتتاحه قريبا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنه تم الانتهاء من اللمسات الأخيرة للمتحف المصري الكبير.

وأضاف "مدبولي"، أنه سيتم تحديد موعد الافتتاح الرسمي بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

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