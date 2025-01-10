أعراض تحذيرية لفرط نشاط الغدة الدرقية.. حسام موافي يوضحها

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن تضخم الغدة الدرقية ينقسم إلى 3 أنواع، هي تضخم مع قصور في نشاط الغدة، وتضخم مع فرط في نشاط الغدة، وتضخم دون التأثير على نشاط الغدة.

وأضاف موافي خلال برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن فرط نشاط الغدة الدرقية قد يظهر من خلال أعراض تحذيرية، منها كثرة التبول.

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إلى أنه في بعض الحالات يمكن أن يؤثر تضخم الغدة الدرقية على عملية التنفس والبلع، وفي هذه الحالة، قد يصبح التدخل الجراحي ضرورة ملحة لحل المشكلة.

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