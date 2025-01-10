نقيب الإعلاميين يكشف تفاصيل المشروع القومي لمواجهة الشائعات

كتب- حسن مرسي:

كشف النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن تفاصيل مشروع قومي يهدف إلى مواجهة الشائعات من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من هيمنة السوشيال ميديا.

خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أوضح سعدة أن هذه الاستراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول هو إنشاء مركز لمكافحة الشائعات داخل نقابة الإعلاميين.

بينما يتمثل المحور الثاني في السيطرة على المنشورات المتداولة بشكل مفرط على منصات السوشيال ميديا، أما المحور الثالث، فيتعلق بتنظيم لقاءات مباشرة مع المؤثرين في العالم الرقمي، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الشائعات.

وأكد سعدة أن هذه المحاور تم تحديدها بناءً على دراسات وبحوث علمية لضمان فعاليتها في الحد من فوضى السوشيال ميديا ومكافحة الشائعات.

وأشار إلى أن النقابة قد أسست بالفعل مركز مكافحة الشائعات، وقامت بتشكيل هيكل إداري وفني لهذا المركز، بالإضافة إلى بدء تدريب الكوادر الإعلامية على كيفية التحقق من المعلومات، كما تم رفع كفاءة رؤساء التحرير والمعدين في البرامج الإعلامية من خلال دورات تدريبية متخصصة.

وأوضح سعدة أن المركز يعمل على تزويد الإعلاميين بالمعلومات الصحيحة بشكل لحظي، من خلال مجموعات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي مثل واتس آب، مما يسهم في تقديم محتوى إعلامي دقيق يتناسب مع تطلعات الجمهور المصري والعربي.

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