انتخابات اللجان الأربعاء.. ننشر تفاصيل أولى جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب جدولَ أعمال جلسات دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس إلى الانعقاد .

وأكدت الأمانة العامة لمجلس النواب أن البرلمان سيعقد جلساته على مدى يومَي الثلاثاء والأربعاء ١ و٢ أكتوبر ٢٠٢٤، وسيتم عقدها بمقر المجلس الحالي (التحرير- وسط البلد).

وأوضحت الأمانة العامة أن جلسة يوم الثلاثاء وهي الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، ستنعقد في الساعة الحادية عشرة صباحًا، وسيحدد رئيس المجلس خلالها موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب.

ونوهت الأمانة بأنه في جلسة الأربعاء ستعقد الجلسة الأولى الساعة ١١ صباحاً، وسيعلن خلالها رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

وتُعقد الجلسة الثانية الساعة 11:30 صباحًا، وسيعلن خلالها رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان إلى انتخاب هيئات مكاتبها.

وتُعقد الجلسة الثالثة الساعة 12:30 ظهرًا؛ وسيعلن خلالها رئيس المجلس نتيجةَ انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١١ لسنة ٢٠٢٤، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.