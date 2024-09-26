هل يسمح لحاملي تأشيرة الزيارة بأداء العمرة 2024؟.. السياحة تُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة 2024 لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها.

ويهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن، هل يسمح لحاملي تأشيرة الزيارة بأداء العمرة 2024، وذلك بعد إصدار ضوابط العمرة 2024.

وفي نفس الإطار، قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إنه في المواسم السابقة كان يسمح لحاملي تأشيرات الزيارة بأداء العمرة، ولكن حدث هذا الموسم تعديل في الضوابط تضمن السماح فقط لشركات السياحة المرخصة بالحق في تنظيم برامج العمرة.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أنه أصبح هناك شروط لأداء العمرة بتأشيرة الزيارة ولم يُعد الأمر مُتاحًا كما كان في السابق.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه لأداء العمرة 2024 بتأشيرة الزيارة يجب التعاقد مع إحدى شركات السياحة على برنامج عمرة متكامل، وهذا هو الشرط الأول.

وأشار أحمد وحيد، إلى أن الشرط الآخر لأداء العمرة بتأشيرة الزيارة هو أن يقوم الوكيل السعودي الذي أرسل خطاب الدعوة للزائر بإرسال إقرار يلتزم فيه بتوفير السكن والخدمات الأخرى المطلوبة للمعتمر، مما يسمح له بأداء العمرة.

وشدد "وحيد"، أنه بدون الشرطين السابق ذكرهما لن يكون باستطاعة حاملي تأشيرة الزيارة أداء العمرة 2024، مؤكدًا أن هذا الموسم يختلف عن المواسم السابقة وهناك رقابة مشددة على جميع شركات السياحة للالتزام بهذه الضوابط، ومنع السماسرة.

يذكر أن ضوابط العمرة 2024، تضمنت الإجراءات التنفيذية للتعامل مع البوابة المصرية للعمرة، وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2021، ويتضمن منح شركات السياحة المرخصة وحدها حق تنظيم رحلات العمرة. تهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة السماسرة والكيانات غير الشرعية، وضمان تحقيق رؤية الدولة المصرية في حماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة.