الخارجية الأمريكية: نهتم بإنهاء الصراع الإسرائيلي اللبناني

كتبت -داليا الظنيني:

أكد سام وريبورج، المتحدث الإقليمى للخارجية الأمريكية، أنه لا يوجد حتى الآن، أي بيان رسمي حول وجود مبادرة أمريكية تشمل غزة ولبنان، قائلا: إننا نتواصل مع فرنسا والدول المجاورة لخفض التصعيد فى المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر زووم، لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر"، على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أن هناك اهتماما أمريكيا كبيرا وأولوية لإنهاء الصراع بين إسرائيل ولبنان.

وأوضح أن واشنطن كانت ترى منذ البداية أن بعض الأطراف الممولة من إيران تسعى لاستغلال الصراع فى المنطقة مثل حزب الله والحوثيين.

وأوضح أن الموقف الأمريكى واضح ولا نريد تصعيدا فى هذا الوقت والإدارة الأمريكية تتواصل مع اللبنانيين لبحث التهدئة، مؤكدا أن المسئولين الأمريكيون يعملون على مدار الساعة لإنهاء الحرب فى غزة وإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله ولا يفكرون في الانتخابات الأمريكية.

وتابع قائلا: إننا نتحدث مع إسرائيل بدون خجل ولدينا موقف واضح بإنهاء الصراع فى المنطقة لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق نهاية هذه الحرب وكذلك آلاف اللبنانيين الذين تركوا منازلهم.