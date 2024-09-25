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أول تعليق من ساويرس على تعيين بطرس غالي عضوا بالتنمية الإقتصادية

04:46 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

نجيب ساويرس

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كتب-عمرو صالح:

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على قرار تعيين الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق عضو بمجلس التنمية الاقتصادية

وقال ساويرس عبر صفحته الشخصية على منصة X: قرار صائب.. يوسف ضليع في الاقتصاد ونحن في أزمة، ممكن يساعد جدا.

وأضاف ردا على أحد متابعيه: "عمره ما سرق.. افتراء وكذب، وتمت تبرئته من القضاء المصري بعد سنين من المعاناة".

ومنذ أيام، صدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ومن بين أعضائه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في أول منصب رسمي له منذ ثورة يناير 2012.

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نجيب ساويرس يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق مجلس التنمية الاقتصادية
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