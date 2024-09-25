رئيس هيئة الدواء: آخر مبادرة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية كانت في 2017

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء ، إن السوق يعاني من وجود أدوية منتهية الصلاحية، في حين كانت آخر مبادرة لسحبها عام 2017، ولم يتم تفعيلها بشكل كامل.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس هيئة الدواء؛ للكشف عن إجراءات وآليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية، بحضور ممثلين عن غرفة صناعة الدواء، وعدد من شركاء الصناعة.

وأشار "الغمراوي" أنه تم الاتفاق على إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع شركات إنتاج وتوزيع الأدوية والصيادلة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق؛ لمنع تكدس الأدوية منتهية الصلاحية مرة أخرى.

وأوضح أن هيئة الدواء رصدت خلال حملاتها التفتيشية عددًا من الأماكن التي تعيد تدوير الأدوية منتهية الصلاحية.