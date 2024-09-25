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مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية.. غدًا

03:01 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2024

دار الأوبرا المصرية

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كتب- محمد شاكر:

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، مؤتمرًا صحفيًا في السادسة مساء غدٍ الخميس 26 سبتمبر بالمسرح الصغير، للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التي يديرها الدكتور خالد داغر، وتقام في الفترة من 11 أكتوبر حتى 24 أكتوبر المقبل.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية، والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية، ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.

دار الأوبرا المصرية مهرجان الموسيقى العربية مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية
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