نشرة التوك شو| موعد انخفاض سعر كرتونة البيض فى هذا الموعد وأمريكا تعلق على انفجار "بيجر"

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

المواطن يدفع الثمن.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف أسباب ارتفاع أسعار الفراخ

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن ارتفعت بأكثر من 20% الأيام الماضية.

الخارجية الأمريكية": مستعدون لتقديم مساعدات فنية وتقنية لحل أزمة سد النهضة

قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية، مستعدة لـ تقديم مساعدات فنية وتقنية، للتمكن من حل أزمة سد النهضة

إبراهيم عيسى: زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز يؤثر على شريحة كبيرة بالمجتمع

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز يعقبها زيادة أسعار رغيف الخبز، قائلا: "زيادة سعر الأنبوبة يترتب عليها زيادات ممتدة أكثر وتضرب في سعر رغيف الخبز وسعر ساندوتش الفول والطعمية وهو ما يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع المصري".

كيف اخترقت إسرائيل شبكة اتصالات حزب الله؟.. خبير أمن سيبراني يكشف

كشف وليد حجاج، عضو الهيئة العليا الاستشارية للأمن السيبراني، كيفية اختراق إسرائيل شبكة اتصالات حزب الله

الخارجية الأمريكية: لا علاقة لنا بانفجارات أجهزة البيجر في لبنان

قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن مصر والولايات المتحدة وقطر يبذلون كل الجهود لإنهاء الحرب في غزة، موضحا أن المفاوضات بين حماس وإسرائيل ستكون صعبة، في ظل هذه الحرب المستمرة.