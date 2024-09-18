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BBC

الخارجية الأمريكية: لا علاقة لنا بانفجارات أجهزة البيجر في لبنان

10:00 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

سامويل وربيرج

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كتبت -داليا الظنيني:

قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن مصر والولايات المتحدة وقطر يبذلون كل الجهود لإنهاء الحرب في غزة، موضحا أن المفاوضات بين حماس وإسرائيل ستكون صعبة، في ظل هذه الحرب المستمرة.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامي أحمد موسى ،ببرنامج" على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن أمريكا تسعى لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن، وتوزيع المساعدات لغزة، مع بدء الحوارات لإيجاد حلول للشرق الأوسط.

وحول انفجارات البيجر في لبنان، أوضح أن الخارجية الأمريكية تتابع التفاصيل، وتجمع المعلومات.

وشدد على أن الولايات المتحدة لم تشارك في أي عمل له علاقة بانفجارات البيجر، لافتا إلى أن تركيز بلاده ينصب على خفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط.

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