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BBC

المواطن يدفع الثمن.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف أسباب ارتفاع أسعار الفراخ

11:19 م الأحد 09 يونيو 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن ارتفعت بأكثر من 20% الأيام الماضية.

وأوضح الزيني أن الأسعار تراجعت بعد رمضان بشكل كبير جدًا، وانخفضت إلى أكثر من 25% واستمر هذا الانخفاض لمدة 4 أسابيع، إلا أن جاءت موجات الحر المتتابعة.

وأشار "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك أكثر من 50% من مزارع تربية الدواجن غير مؤهلة، والخطة المفاجئة للتخفيف جاءت في أوقات الذروة، متابعًا: "درجة حرارة الدجاج لابد أن تكون 22 درجة مئوية، حيث تعتمد صناعة الدواجن على التهوية ومراوح شفط وخلايا تبريد".

وأوضح، أن الدجاج لا يتحمل ارتفاعات درجات الحرارة، وما يحدث هو إهدار للاقتصاد وثروة المواطن، والمواطن هو من يتحمل هذه التكلفة.

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