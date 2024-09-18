موقع مراهنات.. رئيس "اتصالات النواب" يكشف عن أسباب حجب "1xbet"

كتب- نشأت علي:

شهدتِ الأيامُ الأخيرة حجبَ تطبيق المراهنات الشهير "1xbet"، على متجر "جوجل بلاي" و"ستور"، وذلك بعد تعدد الشكاوى منه.

وأوضح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، دور اللجنة في إغلاق ذلك التطبيق، مشيرًا إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سبق وأوصت رسميًّا الحكومةَ خلال اجتماعاتها بعمل حصر للتطبيقات المخالفة للضوابط والمعايير وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وأرسلت تلك التوصيات إلى الحكومة.

وتابع بدوي، في تصريحات خاصة، اليوم الأربعاء: كما أن اللجنة تتواصل باستمرار مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن مثل تلك التطبيقات، مضيفًا: كان هناك تحرك للجنة منذ أسابيع لمواجهة تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني.

وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: لا نقف صامتين أمام كل ما هو مخالف للضوابط والمعايير، ولكننا نتحرك ونعد توصية به موجهة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للتعامل معه.

وأوضح بدوي أن من بين التوصيات الأخيرة، كانت توصية بالتعامل مع تطبيق المراهنات الشهير "1xbet".

واستكمل النائب: نتعامل مع تلك الظواهروالوقائع، انطلاقًا من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي يجرم عمل تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني، وهي الظواهر المرفوضة في مجتمعنا المصري.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ضرورة التوعية للشباب بشأن خطورة مثل تلك التطبيقات.

وأشار بدوي إلى أن اللجنة تتابع بشكل مستمر ما يتم اكتشافه من تلك التطبيقات المخالفة، ويتم التنسيق مع الجهات المختصة بشأنها.