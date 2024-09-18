وزير العمل يبحث مع سفير مصر بقبرص فتح أسواق العمل للمصريين

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير محمد زعزوع، سفير مصر الجديد في دولة قبرص، والذي سوف يتولى مهام عمله يوم 16 أكتوبر 2024 المُقبل.

بحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، يأتي ذلك في إطار حرص وزير العمل، على التواصل والتعاون في الملفات المُشتركة المُرتبطة بقضايا العمل.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير العمل، على جاهزية الوزارة في توفير العمالة المصرية المُدربة في كافة المجالات وفق احتياجات سوق العمل القبرصي، موضحًا وجود إتفاقية بشأن تنقل الأيدي العاملة بين البلدين في هذا الشأن، وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود المُشتركة من أجل فتح أسواق العمل في قبرص أمام العمال المصريين.

وأشار "جبران"، إلى أن أن الوزارة لها دور كبير في التدريب، والمتابعة، وتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر للعمل بالخارج.

من جانبه أشاد السفير محمد زعزوع، بجهود وزارة العمل في مجال التدريب المهني بما تمتلكه من منظومة متكاملة في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية التعاون في جميع مجالات العمل بين البلدين خلال الفترة المُقبلة.