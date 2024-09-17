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عادل العدوي عن مبادرة "بداية": الدولة المصرية تسابق الزمن من أجل صحة المواطن

08:33 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

الدكتور عادل العدوي

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كتب-عمرو صالح:

أشاد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، بمبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال في تصريحات علي هامش حفل تدشين المبادرة المنعقدة في الساحة الشعبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المبادرة تستهدف الاستثمار في العنصر البشري من جميع الجوانب وهذا سينعكس على رؤية الدولة 2030.

وتابع وزير الصحة الأسبق، بأن الدولة المصرية تسابق الزمن في تطوير جودة حياة المواطن المصري، موضحا أن مبادرة "بداية" تعمل من خلال أكثر من وزارة، منها التضامن، والشباب والرياضة، والثقافه، والتعليم العالي، والأوقاف، وغيرها من الوزارات التي وضعت مجموعة من الأهداف والبرامج التي ستعمل على تنفيذها بداية من غد للوصول إلى المستهدف.

وأضاف وزير الصحة الأسبق، أن المبادرات الصحية خاصة تمثل حياة الإنسان، وعلى المواطنين التعاون والمشاركة لإنجاح هذه المبادرات بما فيها "بداية جديدة"، موضحا أن تكليفات الرئيس واضحة بتوفير حياة كريمة للمواطن

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الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق مبادرة رئيس الجمهورية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان الدولة المصرية تسابق الزمن
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