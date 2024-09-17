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وزير التعليم: نعمل مع وزارة المالية على تحسين أجور المعلمين

06:35 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الف

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف الرئيسي للوزارة هو الوصول إلى أعلى نظام تعليمي على مستوى العالم حاليًا، مع التركيز على التغلب على مجموعة من التحديات لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف عبد اللطيف: "نحتاج إلى إعادة هيبة المعلم، وهذا لن يتحقق فقط من خلال تحسين الأجور، بل أيضًا عبر دعمهم معنويًا وإعلاميًا، ولدينا في مصر عدد كبير من المعلمين الموهوبين الذين يمتلكون قيمة كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي".

وتابع الوزير: "لا نريد أن يقتصر الاهتمام على القاهرة والجيزة والإسكندرية فقط، بل نريد أن يمتد إلى جميع الأقاليم، والمعلمون في مصر هم قامة كبيرة وبهم شبه كبير من معلمي الماضي، ونحن نعمل بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين أجورهم، ولكن ندرك أن دعمهم المعنوي هو الأكثر أهمية".

وأكد عبد اللطيف أن الوزارة ستبذل أقصى جهد ممكن لتحسين وضع المعلمين وتقديرهم على النحو الذي يستحقونه، قائلاً: "نحن ملتزمون بتحقيق أقصى دعم ممكن للمعلمين".

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