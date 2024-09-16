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متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اجتماع ولي العهد السعودي مع مدبولي- (فيديو)

09:05 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس وزراء السعودية، مساء اليوم الاثنين، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن الاجتماع بحث العديد من الملفات الاستثمارية في كافة المجالات، بالإضافة إلى إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين داخل مصر.

وأوضح: "ولي العهد السعودي وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى".

وأضاف "الحمصاني"، أن أهم الصناعات التي تحدث عنها الأشقاء السعوديين خلال لقاء رئيس الوزراء شملت صناعة الغذاء والسيارات والطاقة المتجددة والتشييد العمراني.

وتابع: "تم الانتهاء من إعداد اتفاقية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، وعقد أول اجتماع في القاهرة برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي".

وأكد الحمصاني، أن الحكومة عملت على مناقشة وحل 90 مشكلة تواجه ملف الاستثمار السعودي، ويتبقى فقط نحو 14 ملف فقط ويتم العمل على حل هذه الأزمات.

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