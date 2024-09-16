بعد تكريمها في المولد النبوي.. فاطمة عنتر: الرئيس يؤمن بدور المرأة في تجديد الخطاب الديني

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجهت الدكتورة فاطمة عنتر الواعظة بأوقاف القاهرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بعد تكريمها في احتفالية المولد النبوي الشريف، الاثنين، بمركز المنارة للمؤتمرات.

وقالت الدكتورة فاطمة عنتر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن تكريمها في احتفالية المولد النبوي الشريف، يعد تقديرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور أسامة الأزهري بأهمية دور المرأة في قضية تجديد الخطاب الديني ونشر سماحة الإسلام الوسطي، ويعد كذلك تكريما لكل زميلاتها من الواعظات.

وأشارت الواعظة بمديرية أوقاف القاهرة، إلى أن التكريم يضع عليه مسئولية كبير في مواصلة نشر سماحة الإسلام الوسطي وتوعية النشء والشباب والفتيات والسيدات والتصدي للفتاوى الشاذة والمتطرفة.

ولفتت إلى أنها تلقى كل الدعم من جميع قيادات وزارة الأوقاف وعلى رأسهم الدكتور أسامة الأزهري، الذين يذللون كل العقبات التي تواجهها أثناء إعطاء الدروس بالقوافل أو المساجد.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية المولد النبوي عددا من الشخصيات والعلماء الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم وأنشطتهم من داخل وخارج مصر، ومنحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وهم:

- الشيخ سامي الشعراوي نجل إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

- الواعظة فاطمة عنتر بمديرية أوقاف القاهرة.

- د. شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية السابق.

- د. هشام عبدالعزيز- رئيس مجموعة الاتصال السياسى بوزارة الأوقاف.

- م. مجدي أبوعيد، الرئيس السابق للإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الأوقاف.

- الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.

- وزير الأوقاف الصومالي.