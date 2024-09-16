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BBC

طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد تُحذر: موجة حارة جديدة بهذا الموعد

10:50 ص الإثنين 16 سبتمبر 2024
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    الطقس
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    الطقس

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، اعتبارًا من الجمعة 20 سبتمبر 2024.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الإثنين: يسود خلال الساعات المقبلة طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد رياحا معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة طقس الساعات المقبلة أيضًا تشهد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

الطقس موجة حارة درجات الحرارة
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