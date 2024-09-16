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BBC

رطوبة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الإثنين

04:07 ص الإثنين 16 سبتمبر 2024
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    بيان الأرصاد اليوم الاثنين

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كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الاثنين، على كافة المناطق ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة، فإنه من المقرر أن يسود طقس اليوم الاثنين حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا.

وبحسب الهيئة، فإن درجات الحرارة اليوم الاثنين على القاهرة 33 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما المناطق الجنوبية تصل لـ 36 وحتى 40 درجة.

وأكدت الهيئة، أنه يوجد نشاط للرياح على أغلب المناطق بسرعة تصل لـ 30 كيلو متر في الساعة.

يذكر أنه من المتوقع أن تكون حالة الطقس بداية من اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، حتى السبت 21 سبتمبر، حار رطب نهارًا على أغلب الانحاء مائل للحرارة ليلا، مع وجود فرص لتكون الشبورة المائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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