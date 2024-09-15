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النائب محمد سليمان أمينًا لمستقبل وطن بالقاهرة

11:09 م الأحد 15 سبتمبر 2024

حزب مستقبل وطـن

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كتب- نشأت علي:
قرر المكتب السياسي لحزب مستقبل وطن، اختيار الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمينًا لمحافظة القاهرة.

جاء ذلك ضمن عدة تغييرات شهدها حزب مستقبل وطن اليوم الأحد، شملت عددا من المناصب القيادية والأمانات المختلفة.

يشار إلى أن الدكتور محمد سليمان، يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، منذ عدة أدور انعقاد، ويمثل النائب دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر والنزهة، بمجلس النواب.

وشهدت اللجنة الاقتصادية في عهد الدكتور محمد سليمان، مناقشة عددًا من الملفات، بينها مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، ومشروع قانون سجل المستوردين، ومشروع تعديل قانون الاستثمار.

كما شهدت اللجنة فتح عدد من الملفات التي من شأنها زيادة معدلات الاستثمار من خلال متابعة القرارات الحكومية، وما يتعلق بالملفات التشريعية في هذا الشأن، وغيرها من الملفات الاقتصادية الأخرى.

محمد سليمان حزب مستقبل وطن أمانة مستقبل وطن
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