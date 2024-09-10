سمير فرج: إسرائيل أخلت باتفاق كامب ديفيد.. ومصر لا توافق على وجودها بمحور فيلادلفيا

كتبت - داليا الظنيني:

رد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على مزاعم وادعاءات قوات الاحتلال بشأن وجود أنفاق بين مصر وقطاع غزة، وموقف محور فيلادلفيا.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إن محور فيلادلفيا هو جزء من الأراضي الفلسطينية ويقع داخل قطاع غزة.

وأضاف: إسرائيل ظلّت محتلة لقطاع غزة بالكامل، بما في ذلك محور فيلادلفيا، من عام 1967 حتى عام 2005، ثم انسحبت وأجرت تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد لتحديد وضع قواتها حول محور فيلادلفيا ليكون خالياً من القوات.

وتابع: إسرائيل طلبت عدم وجود قوات دولية في محور فيلادلفيا أثناء تعديل اتفاقية كامب ديفيد، لكنها خالفت الاتفاقية واحتلت محور فيلادلفيا.

وشدد على أنه "لم تدخل أسلحة أو ذخيرة لحماس من الحدود، حيث تم تدمير جميع الأنفاق على الحدود بالكامل من أجل حماية أمننا القومي".

وأوضح "فرج" أن جيش الاحتلال يسيطر بالكامل على الحدود الفلسطينية ويرفع العلم الإسرائيلي هناك، مخالفاً بذلك اتفاقية كامب ديفيد.

وأكد "فرج" أن مصر لا توافق على الإطلاق على احتلال إسرائيل لمعبر رفح ووجودها في محور فيلادلفيا، و"ما حدث هو إخلال بالاتفاقيات المشتركة".