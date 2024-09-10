رئيس هيئة الدواء يجتمع مع شعبة المستلزمات الطبية بغرفة صناعة الأدوية

كتب- أحمد جمعة:

اجتمع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع الدكتور محمد سعيد، رئيس شعبة الأجهزة الطبية بالغرفة الهندسية، والدكتور شريف عزت، رئيس الشعبة السابق، بحضور قيادات الهيئة وشعبة الأجهزة الطبية بالغرفة الهندسية بغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.

وخلال اللقاء، تم استعراض أنشطة الشعبة والنمو الاقتصادي المصري لتلك القطاع، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع صناعة المستلزمات الطبية، وسبل التعاون المشترك بين الجانبين بما يساهم ذلك في تحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات حيث تتوفر لمصر فرصة الدخول إلى السوق الأفريقي للاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر والبلاد الإفريقية؛ حيث تسهم تلك الصناعة في زيادة مساهمة قطاع المنتجات الطبية في الناتج المحلي القومي من خلال النهوض بمعدلات النمو الصناعي وتوسيع الاستثمار؛ مما يعزز قدرة الدولة التصديرية، ولاسيما مع الاستمرار في العمل على جودة المنتجات المصرية طبقا للمعايير العالمية.

واستعرض الاجتماع أيضا قدرة شركات قطاع صناعة المستلزمات الطبية، وخبرتها الكبيرة، والسمعة الجيدة بالخارج؛ وهو ما يمكن القطاع من تحقيق طفرة في حجم الاستثمارات والصادرات خلال الفترة المقبلة، وتطرق اللقاء إلى تناول التحديات التي تواجه صناعة المستلزمات الطبية، سعياً لمواجهتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تهيئة البيئة الداعمة، والسعي إلى توفير المستلزمات الطبية بما يضمن تحقيق الأمن الدوائي المصري واستدامة الخدمة الطبية، مع الاستفادة في ذلك من التكنولوجيات الحديثة؛ حيث يعد قطاع صناعة المستلزمات الطبية من القطاعات الواعدة في مصر والداعمة للاقتصاد القومي، كما تتوفر فرص جيدة أمام مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق المزيد من فرص العمل مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.