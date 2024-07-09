مدير نادي الصيد بالإسكندرية يكشف تفاصيل الأزمة واستقالة مجلس الإدارة.. فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

كشف أحمد عثمان المدير التنفيذي لنادي الصيد بالإسكندرية، تفاصيل أزمة نادي الصيد الأخيرة بفرع الإسكندرية وتقديم مجلس الإدارة استقالتهم مؤخرًا، وآليات الحلول التي تم وضعها بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: إن مجلس إدارة نادي الصيد بالإسكندرية قدم بالفعل استقالته مؤخرًا برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضاء المجلس، احتجاجا على تنفيذ قرار هدم النادي، والإضرار بمصلحة 25 ألف عضو.

وأوضح أن أعضاء مجلس إدارة النادي علموا بورود كتاب مديرية الشباب والرياضة المؤرخ في 1 يوليو الحالي، وتحديد موعد 8 يوليو لإخلاء أرض النادي وتسليمها لتنفيذ مشروعات التطوير المتكاملة.

ووجه شكر وتقدير مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، إلى الرئيس السيسي، لدعمه التاريخي العادل بإرجاء إخلاء مقر النادي العريق الذي تأسس عام 1939.



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