"دي مش شقة".. أزمة باتحاد عمال مصر بعد تهديد الوزير السابق بعودته لمنصب الرئيس

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة اتحاد العمال خلال الأيام القليلة القادمة؛ لتحديد جدول انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات، وخلال شهر أغسطس سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية.

وأضاف "البدوي"، لمصراوي، أنه لا يوجد حاليًا مشكلات في منصب رئيس اتحاد العمال ويوجد قائم بأعمال رئيس الاتحاد لحين انعقاد الانتخابات.

وأوضح "نائب رئيس اتحاد عمال مصر": حسن شحاتة، وزير العمل السابق، كان يريد أن يأتي للاتحاد ويصبح رئيس العمال، وهدد بأن يأتي للاتحاد ولكنه تراجع في اللحظات الأخيرة، وتم اللجوء إلى فتوى من وزارة العمل، وفتحنا باب الترشيح للانتخابات أمام الجميع.

وتابع: حسن شحاتة، وزير العمل السابق، قال إنه من حقه الرجوع مرة أخرى لمنصبه رئيسًا لاتحاد العمال كوزير، وطبقًا لقانون النقابات ذلك ليس من حقه على اعتبار وجوده لمدة سنة و7 شهور خارج التنظيم النقابي، ودي مش شقة تسيبها النهاردة وترجع لها بكرة، والاتحاد كيان يحكمه قانون.

واختتم: سيتم عقد الانتخابات وفتح الباب أمام كل من يريد الترشح للانتخابات ما عدا حسن شحاتة، وزير العمل السابق؛ لأن موقفه القانوني لا يسمح له بالترشح.

وتواصل مصراوي مع حسن شحاتة، وزير العمل السابق، دون رد لعدة مرات في أوقات مختلفة.

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