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BBC

مدبولي يكشف موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء بشكل نهائي

07:48 م الإثنين 08 يوليه 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتبت- داليا الظنيني:

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه بنهاية عام 2024، ستنتهي مشكلة الكهرباء بشكل كامل، مؤكدًا أن ما حدث كان بسبب ظروف خارجية.

وأضاف "مدبولي"، خلال لقاء خاص بقناة "إكسترا نيوز"، أن في الأسبوع الثالث من يوليو ستنتهي عملية تخفيف الأحمال، حتى نهاية الصيف، مشيرًا إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة ذلك من الموازنة العامة.

وأضح أنه إنني منذ تكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة، وأنا أعمل بجانب الوزراء من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وتابع: "كنت أتابع البرامج التليفزيونية والحوارية، ولاحظت أن قطاعي التعليم والصحة من القطاعات التي تحتاج إلي اهتمام أكثر، وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي".

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أزمة قطع الكهرباء مشكلة الكهرباء عملية تخفيف الأحمال
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