مدبولي: نهدف لزيادة الاستثمارات الخاصة وخفض زمن الإفراج الجمركي

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ الحكومة الجديدة تستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مجلس النواب اليوم لعرض برنامج الحكومة الجديدة،، أن الحكومة ستعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، قائلًا :"في هذا الإطار، نتبنى استراتيجية قومية للاستثمار من عامي 2024 حتى عام 2030 تهدف إلى تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح بين 60% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%".

وتابع رئيس الحكومة: نهدف لربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة، وكذلك، بالنسبة للصادرات إلى الخارج، واستكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فاعلية جميع الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.

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