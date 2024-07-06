بينها فرض تسعيرة جبرية.. وزير التموين يكشف خطة الوزارة للسيطرة على الأسعار

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية محور اجتماعه الأول بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب تأديته اليمين الدستورية.

وقال "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن اجتماع الأول مع رئيس الوزراء ركز على أهمية ضبط الأسعار، وتقديم خدمات مبتكرة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس آليات توافر السلع في الأسواق وضبط أسعارها، منوها بإمكانية فرض التسعيرة الجبرية على بعض السلع الأساسية.

وأشار إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل لضمان توافر السلع وتحقيق استقرار في الأسعار، وهو ما يتم بالتوازي مع مراقبة تحركات السوق بشكل دقيق منذ مارس الماضي.

وأكد أن هناك تكليفات من رئيس الوزراء بالتنسيق مع آلية الحوار الوطني في ملف الدعم، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل مع الوزارات والجهات المعنية بملف الدعم، وأن تقديم الدعم لمستحقيه أولوية كبيرة للوزارة، لافتا الانتباه إلى أن المواطن سيشعر قريبا بتحسن في الأسعار،