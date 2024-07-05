الليلة تصل لـ 72 ألف جنيه.. 55 صورة ترصد أرخص وأغلى فنادق العلمين الجديدة

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كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن أفضل الفنادق في العلمين الجديدة، وذلك تزامنًا مع إجازة نهاية العام الدراسي وحلول فصل الصيف.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أغلى وأرخص فنادق العلمين الجديدة، كالتالي:

أغلى فندق في العلمين الجديدة 2024

اكوا فيو الساحل الشمالي

- يقع أكوا فيو الساحل الشمالي في القصبة الشرقية على بعد 12 كم من بورتو مارينا، الشمالي العلمين مبنى 48.

- يوفر مكان إقامة مع حديقة ومواقف خاصة مجانية للسيارات وتراس ومطعم.

- يوفر هذا الفندق ذو الـ 5 نجوم خدمة الغرف ومكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة.

- تحتوي غرف الفندق على تكييف وخزانة ملابس وحمام خاص وتلفزيون بشاشة مسطحة وبياضات أسرّة وشرفة مطلة على المسبح.

- توفر الغرف للضيوف ميكروويف.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لـ أكوا فيو الساحل الشمالي حيث يقع على بعد 72 كم منها.

- تبدأ الليلة في الفندق من 61 ألف جنيه وتصل إلى 72 ألف جنيه.

أرخص فندق في العلمين الجديدة 2024

Retal View North Coast Aqua Park

- يقع Retal View North Coast Aqua Park في العلمين على بُعد 28 كم من بورتو مارينا.

- يوفر مكان إقامة مجهز بحديقة ومواقف خاصة مجاناً للسيارات، بالإضافة إلى تراس ومطعم.

- يوفر هذا الفندق ذو الـ4 نجوم مجموعة من مرافق الرياضات المائية ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة.

- يتوفر مسبح في الهواء الطلق في الفندق، فضلاً عن فريق للأنشطة الترفيهية وخدمة الغرف.

- تتوفر خيارات إفطار كونتيننتال وإفطار من مأكولات حلال كل صباح في الفندق.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي هو المطار الأقرب إلى Retal View North Coast Aqua Park، حيث يقع على بُعد 58 كم.

- تبدأ الليلة من 2263 جنيه وصولًا إلى 2700 جنيه.