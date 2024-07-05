علي مصيلحي في بلده بالشرقية بعد ترك وزارة التموين - صور

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كتب-عمرو صالح:

أجرى الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الجمعة، زيارة إلى مسقط رأسه بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية والتقى خلالها ببعض الأهالي.

وتعد زيارة الدكتور علي مصيلحي لمسقط رأسه بأبو كبير بمحافظة الشرقية أول زيارة يجريها الوزير بعد تركه منصب وزير التموين خلال الأيام القليلة الماضية، كما أنه كان يعتاد زيارة أهله حتى أثناء عمله بالحكومة.

الجدير بالذكر أن الدكتور علي مصيلحي تولى وزارة التموين والتجارة الداخلية في 10 سبتمبر 2016 وحتى 3 يوليو 2024، وتولى بعدها المنصب الدكتور شريف فاروق.

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