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وزير الشؤون النيابية يشكر الرئيس ويؤكد: سنفتح قنوات مع جميع الكيانات السياسية

11:43 م الأربعاء 03 يوليه 2024

المستشار محمود فوزي يؤدي اليمين الدستورية

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كتب - نشأت علي:

وجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على الثقة في تكليفه بهذه الحقيبة الوزارية.

وأكد وزير الشؤون القانونية في بيان صحفي اليوم ، حرص الحكومة على فتح قنوات التواصل مع جميع الكيانات السياسية والجهات الحزبية والنقابية خلال الفترة المقبلة.

كان المستشار محمود فوزي أدى صباح اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيراً للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية الرئيس عبد الفتاح السيسي
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