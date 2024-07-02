التعليم تكشف حقيقة ورقة أسئلة امتحان اللغة الأجنبية المتداولة عبر مواقع التواصل



كتب-محمد فتحي:

كشف مصادر مسؤولة حقيقة الورقة المتداولة لامتحان اللغة الأجنبية الأولى على الجروبات ومواقع التواصل الاجتماعي.

واضافت المصادر في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "مصراوي"، أن الورقة المتداولة ليس لها علاقة بالامتحانات نهائيا، لافتة إلى أن الهدف من انتشار تلك الصور هو ابتزاز أولياء الأمور والطلاب.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت في المواد الدراسية الأساسية السبت 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، كما أدى الطلاب الثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

كما يؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.