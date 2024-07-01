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BBC

سيكون من الماضي.. متحدث الكهرباء يكشف موعد وقف تخفيف الأحمال

11:36 م الإثنين 01 يوليو 2024

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كتبت- داليا الطنيني:
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك تعاون كبير ما بين الوزارة والبترول وكافة الجهات المعنية لملف أزمة الكهرباء التي تعتبر شيئًا أساسيًا في حياة المواطنين.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، مساء الإثنين، أن تخفيف الأحمال انخفض من 3 ساعات إلى ساعتين، بداية من اليوم مع وصول شحنات الغاز المستودة من الخارج.

وأوضح أن وزارة الكهرباء ستقوم بوقف تخفيف الأحمال مع الأسبوع الثالث، ومع زيادة شحنات الغاز المستوردة من الخارج، معقبًا: "إن شاء الله يكون تخفيف الأحمال من الماضي مثلما اعتادنا بعد 2014، واللي جاي أفضل".

تخفيف الأحمال انقطاع الكهرباء أيمن حمزة وزارة الكهرباء
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