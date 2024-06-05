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كان متهالكًا.. صورة ترصد تطوير طريق التنمية المحلية بالبدرشين

10:31 م الأربعاء 05 يونيو 2024

طريق التنمية المحلية بالبدرشين

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كتب- محمد أبو بكر:

نشرت محافظة الجيزة، صورة ترصد طريق مركز التنمية المحلية بالبدرشين بعد تطويره، معلقة :"طريق مركز التنمية المحلية بالبدرشين قبل وبعد".

وتواصل محافظة الجيزة، رفع كفاءة الطرق الحيوية بالمحافظة، حيث أنهت خلال الأيام السابقة، تطوير ورصف طرق الثلاثيني الجديد و الشيشيني وترعة السواحل و أكتوبر ومركز التنمية والمنصورية كرداسة، والطرق بأحياء الطالبية والهرم وإمبابة ومراكز ابو النمرس وكرداسة والبدرشين.

وكلف اللواء أحمد، راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بسرعة الإنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري؛ لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

صورة ترصد تطوير طريق التنمية المحلية بالبدرشين في الجيزة

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طريق التنمية المحلية بالبدرشين حافظة الجيزة رصف طرق الثلاثيني الجديد
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