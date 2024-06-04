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ناخد بخاطر الوزراء أم الشعب؟.. إبراهيم عيسى يعلق على تخفيف أحمال الكهرباء لـ 3 ساعات

10:20 م الثلاثاء 04 يونيو 2024

إبراهيم عيسى

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه فوجئ اليوم بقرارات وزارتي الكهرباء والبترول بشأن تخفيف الأحمال وزيادة فترة تخفيف الأحمال ساعة إضافية، مشددًا على أن هذا يمكن وصفه بأنه "شفافية مريبة".

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك أخبار انتشرت بشأن زيادة فترة تخفيف الأحمال لساعة إضافية خلال الفترة المقبلة، متسائلًا: "رغم كل الأزمات هل سيستمر وزيري الكهرباء والبترول أم سيغادران موقعهما؟".

وأشار إلى أن الوزراء قامات محترمة وشخصيات مميزة في مجالها واختصاصها، وتساءل: "هل نسعى لإرضاء شخصيات والحفاظ على مشاعرها وهم موظفين عموم وموقع الوزير ليس طول العمر؟".

وتابع قائلا: "مينفعش ناخد بخاطر الوزير ومناخدش بخاطر الشعب".

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