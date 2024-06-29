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أحمد موسى يكشف موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة -(فيديو)

10:39 م السبت 29 يونيو 2024

احمد موسى

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كتبت- داليا الظنيني:
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مردفًا: "قد يكون يوم 3 يوليو القادم موعد إعلان أسماء الحكومة الجديدة، يوم 3 يوليو 2013 كان إنحياز القوات المسلحة والفريق عبدالفتاح السيسي للشعب المصري الذي نزل الشارع حفاظا على الدولة".

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن يوم 3 يوليو سيظل خالدا في ذاكرة المصريين لأنه اليوم الذي تخلص فيه الشعب من جماعة الإخوان الإرهابية، وقد نرى في هذا اليوم الإعلان عن أسماء الحكومة الجديدة.


التشكيل الوزاري تشكيل الحكومة أحمد موسى
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