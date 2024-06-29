تامر أمين عن إعلان سلفستر ستالون الترويجي للساحل: فكرة عبقرية ودعاية بلميارات

كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي تامر أمين عن إعجابه الشديد بمشاركة النجم العالمي سلفستر ستالون في إعلان ترويجي لقرية سياحية بالساحل الشمالي، واصفًا الفكرة بأنها "عبقرية" للترويج للسياحة في مصر.

وأكد أمين خلال برنامج "أخر النهار"، على قناة "النهار"، أن مشاركة نجوم عالميين بهذا الحجم تعادل دعاية بمليارات الدولارات، خاصةً أن مصر تمتلك سواحل وشواطئ فريدة لا مثيل لها في العالم.

وفي الوقت نفسه، انتقد أمين بشدة النمط السائد في الإعلانات السياحية المصرية، الذي يعتمد على مشاركة مطربين وراقصين فقط، ووصف هذه الإعلانات بأنها مضيعة للمال ولا تحقق الهدف المرجو منها، متسائلاً: "ليه كل الإعلانات بتاعتنا تبقى مطرب بيتمشى على رمل الشط؟".

ودعا أمين مخرجي الإعلانات إلى تغيير هذا النمط والتركيز على إبراز عظمة مصر وتنوعها الثقافي والحضاري في الإعلانات السياحية، مؤكدًا أن الجميع سيستفيد من الترويج السياحي لمصر بشكل فعال وجذاب.