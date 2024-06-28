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"الأوقاف" تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

05:10 م الجمعة 28 يونيو 2024

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "الهجرة النبوية المشرفة

وحديث القرآن الكريم عن المهاجرين و الأنصار".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة المقبلة الهجرة النبوية المشرفة الالتزام بموضوع الخطبة الخطبة 15 دقيقة
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