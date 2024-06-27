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ضياء رشوان: أزمة الكهرباء تتطلب حلولًا عاجلة وتعاونًا بين الدولة والمواطنين

10:32 م الخميس 27 يونيو 2024

ضياء رشوان

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كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان ضرورة الإسراع في حل أزمة انقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أنها ليست في صالح أحد، وأن على الدولة اتخاذ قرارات واضحة وحازمة لمعالجة هذه المشكلة التي تتفاقم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ودعا رشوان خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، المواطنين إلى المساهمة في حل الأزمة من خلال زيادة ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا تفهم الدولة للغضب الشعبي المتعلق بانقطاع الكهرباء، وسعيها لتحقيق توازن بين احتياجات المواطنين والترشيد في الاستهلاك.

وأشار رشوان إلى أن التغيرات المناخية تسببت في أزمات عديدة في دول العالم، وأن كل دولة تتعامل مع هذه الأزمات وفقًا لقدراتها وإمكانياتها، وأن الدول المتقدمة لديها القدرة المالية والتقنية للتصدي لهذه الأزمات بشكل أفضل من دول العالم الثالث.

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