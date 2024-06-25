الجيزة: رفع 2300 حالة تعد وإشغالات للمقاهي والمحلات بحدائق الأهرام

كتب- محمد أبو بكر:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.

وتابع اللواء أحمد راشد، نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق الثروة المعدنية والضغط العالي والعشرين والتي أسفرت عن ضبط 2300 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال والباعة الجائلين ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين وعلى الفور تم رفع حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت حملات محافظة الجيزة، بحدائق الأهرام غلق وتشميع عدد من المحلات والمنشآت التجارية المخالفة وغير الملتزمة بمواعيد الغلق والتي تم تلقي شكاوى من المواطنين حيالها بجانب ضبط عدد من الجراجات التي تم تحويلها لورش وأنشطة تجاربة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.