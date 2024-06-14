"أولاد رزق3 وأهل الكهف".. سينمات تعرض أفلام جديدة في العيد بـ 40 جنيها للتذكرة

كتب - محمد لطفي:

أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، البرنامج الفني الذي أعدته الوزارة؛ احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، بمشاركة عدد من قطاعات الوزارة، في القاهرة والمحافظات، وينطلق من ثاني أيام العيد.

وهنأت الكيلاني، جموع المصريين بحلول عيد الأضحى المبارك، داعية الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات متنوعة بالمواقع الثقافية بالقاهرة والمحافظات، تشمل 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، ودراما غنائية استعراضية بالسامر، وقصر القناطر، وعروض "فرحتنا في لمتنا" بالإسكان البديل ومسرحيات مجانية واحتفالات وعروض فنية في المحافظات.

وتعرض الهيئة 4 أفلام جديدة من أفلام موسم عيد الأضحى في 20 موقعًا ثقافيًا تابعًا لها، في 18 محافظة، عبر مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

ويعرض فيلم "ولاد رزق 3" بسينما الشعب في كل من "قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة الأنفوشي، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر، قصر ثقافة أبو المطامير، بيت ثقافة ديرب نجم".

ويعرض فيلم "أهل الكهف" في "سينما قصر ثقافة روض الفرج، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة دمنهور، المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة الزقازيق"، ويعرض فيلم "عصابة المكس" في: "سينما قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة ببا"، ويعرض فيلم "اللعب مع العيال" في: "سينما المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش".

ووجهت بمتابعة التجهيزات والاستعدادات بالمواقع الثقافية المختلفة التي تستقبل فعاليات عيد الأضحى، لضمان تقديم تجربة ثقافية متميزة، للجمهور في العيد.

وقالت الكيلاني في بيان لها، الجمعة:"أعدت الوزارة برنامجًا متميزًا يتضمن عروضًا فنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي يُقدم بالمواقع الثقافية التابعة لها، أو في الساحات والمتنزهات والحدائق العامة والإسكان البديل وقرى حياة كريمة، إلى جانب تقديم العروض المسرحية على مسارح القاهرة والإسكندرية وعروض السيرك القومي".

وأكدت وزيرة الثقافة، أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطط الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية، ونشرها بين أبناء مصر في المحافظات.

وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها بدءًا من 10 صباحًا، حتى 12 منتصف الليل.