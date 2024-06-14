السكة الحديد تعلن تخفيض سرعة القطارات بجميع الخطوط: نعتذر للركاب

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليماتها لقائدي القطارات، بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط؛ نظرًا لإرتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات، وأن هذا الإجراء ضرورى؛ لتفادى أية طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب و سلامة المعدات، على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال إنخفاض درجة الحرارة.

وأكدت "الهيئة"، بحسب بيان صادر عنها، الجمعة، أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وخاصة الوجه القبلى، وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

وأشارت إلى أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

وتقدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، مشيرة إلى أن ذلك خارج عن إرادتها.