بعثة الحج السياحي تخصص عيادتين طبيتين للحجاج في منطقة "العزيزية"

القاهرة - أ ش أ



أكد أحمد النشارتي رئيس لجنة "العزيزية" بالبعثة الرسمية للحج السياحي، أنه تم تخصيص وتجهيز عيادتين طبيتين في منطقة "العزيزية" لخدمة حجاج بيت الله المتواجدين بالمنطقة، حيث أنه يتواجد بها عدد كبير من الحجاج المصريين.

وقال النشارتي، إن تجهيز العيادتين جاء بتكليف من سامية سامي رئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري.. مضيفا أن العيادة الأولى بعمارة (طيف مكة B) بحي الجامعة في منطقة العزيزية، والعيادة الثانية بعمارة "الحربي" في منطقة النزهة من أجل خدمة 5696 حاجا لأول مرة بمنطقة النزهة والزاهر لوجود كثافة للحجاج بتلك المنطقة هذا العام.

وأضاف أن أكثر من 325 حاجا تلقوا الرعاية الطبية بتلك العيادتين، فضلا عن استمرار تقديم الخدمات بالعيادتين لضيوف الرحمن حتى نهاية الموسم.

وأوضح النشارتي أنه تم تصميم "كارت ذكي" مفعل به الموقع الجغرافي وتليفونات البعثة الطبية المصرية لكل عيادة وإخطار مشرفي الشركات السياحية بالمنطقة به لتسهيل وصول الحجاج إليهما لتلقي الرعاية الطبية، كما تم التنسيق مع البعثة الطبية لانتقال الأطباء من مقر عيادتهم الدائم بعمارة (طيف مكة) إلى عمارة (مهجة) الأكثر كثافة بالمنطقة لوجود بها 1319 حاجا للكشف على الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الطبية بها، حيث بلغ عددهم 100 حاج.