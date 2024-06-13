الأرصاد: الجمعة ذروة الموجة الحارة وانخفاض طفيف مع بداية عيد الأضحى

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد مصر ذروة موجة حارة تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، حيث ستصل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 43 درجة مئوية يومي الجمعة والسبت.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن درجات الحرارة في محافظات الصعيد الجنوبية مثل أسوان والأقصر قد تصل إلى 48 درجة مئوية في الظل، مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

ونصحت غانم المواطنين بالبقاء في المنزل لأطول فترة ممكنة غدًا وبعد غد لتجنب التعرض لأي أذى من هذه الحرارة المرتفعة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من أول أيام عيد الأضحى سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث ستسجل درجة الحرارة يوم الأحد 39 درجة، وتنخفض بنحو درجتين في ثاني وثالث أيام العيد.